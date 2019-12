Atletico Madrid, 2 futuri parametri zero accostati all’Inter vicini a Simeone

L’Atletico Madrid lavora per assicurarsi due futuri parametri zero che in questi mesi erano stati accostati anche all’Inter. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di “Sky” Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Cavani e Matic potrebbero infatti raggiungere Simeone. Forse anche già a gennaio

UN COLPO DAVANTI… – L’Atletico Madrid è vicino a Edinson Cavani, che si svincolerà dal PSG il prossimo 30 giugno. Sarebbe stato addirittura già raggiunto un accordo tra il Matador e i Colchoneros, con questi ultimi al lavoro per anticipare l’operazione già a gennaio. Base d’accordo tra le parti un contratto triennale. L’ex Napoli è la prima scelta di Diego Simeone da tempo, verrà quindi fatto un tentativo per ottenere il placet dei francesi alla cessione del numero 9 magari dietro indennizzo. Nel ruolo, il PSG ha Mauro Icardi, per il quale è sempre in ballo l’esercizio del diritto di riscatto dall’Inter a fine stagione.

… E UNO IN MEZZO – L’Atletico Madrid ha poi messo nel mirino un altro calciatore prossimo allo svincolo (anche lui accostato all’Inter), ed è Nemanja Matic del Manchester United. I madrileni lavorano per far spazio in rosa sia al serbo che all’uruguaiano, con l’obiettivo di metterli entrambi a disposizione di Simeone già a gennaio. Altrimenti strada in discesa per una doppia operazione a parametro zero in estate.

