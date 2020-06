Martorelli: “Lautaro Martinez ha preso la sua decisione. Cavani all’Inter…”

Giocondo Martorelli, noto agente sportivo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha detto la sua riguardo il mercato in tempi di Covid-19, e soprattutto il futuro di Lautaro Martinez all’Inter.

IL MERCATO – Giocondo Martorelli parla di come cambierà il mercato, soffermandosi soprattutto sui giocatori di “prima fascia”: «I calciatori di primissima fascia non subiranno nessun calo in termini economici e di quotazione. Secondo me manterranno il loro valore del momento. Subiranno delle svalutazioni notevoli invece i calciatori di media fascia. I costi saranno dimezzati. Sostituire i partenti poi starà anche all’ingegno dei direttori sportivi che dovranno trovare i talenti giusti su cui investire».

LAUTARO MARTINEZ – Lautaro Martinez sarà il nome di questo mercato, accostato più volte al Barcellona, questo il pensiero del procuratore: «Credo abbia deciso di andare al Barcellona. Non avrà atteggiamenti tali da mandare all’aria i rapporti con l’Inter, ma l’impressione è che voglia andare al Barça. I blaugrana metteranno sul piatto dell’Inter una cifra importante magari con delle contropartite gradite».

SU CAVANI – Con la cessione di Lautaro Martinez, l’Inter dovrà sostituirlo con un nome rilevante, ne è sicuro Giocondo Martorelli: «Sostituto di Lautaro Martinez? Il profilo dovrà essere alto, tale da potersi avvicinare non solo alla Juventus ma anche alle altre big europee. Si leggono vari nomi, Cavani e non solo. L’uruguagio è un calciatore importante, un grande professionista. Poi è a parametro zero. C’è tutto affinché possa essere preso in seria considerazione».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo