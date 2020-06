FOTO – Candreva non vede l’ora: “Speriamo di donare sorrisi ai tifosi”

Antonio Candreva non vede l’ora di tornare in campo, e attraverso un post pubblicato nei social pubblica una foto che lo ritrae in campo e un messaggio di speranza, soprattutto nei confronti dei tifosi dell’Inter.

MANCA POCO – Antonio Condreva è pronto per tornare in campo e dare tutto per l’Inter. Attraverso un post pubblicato nei social il calciatore esprime tutta la sua voglia di tornare a giocare e soprattutto rendere felici i tifosi dell’Inter: “Ci siamo quasi… e non vediamo l’ora. Il prato verde, i compagni, le emozioni che solo questo sport ci regala. Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi a tutti i nostri tifosi, dopo questo periodo di sofferenza e difficoltà per tutti e per tutto il Paese”. Di seguito il post pubblicato da Antonio Candreva su Instagram.