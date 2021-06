Marotta dribbla le domande: «Hakimi? C’è ancora da lavorare»

Giuseppe ‘Beppe’ Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, ha rilasciato una brevissima dichiarazione ai cronisti presenti fuori dalla sede nerazzurra, in risposta alle domande sulla trattativa con il PSG per Achraf Hakimi.

TRATTATIVA APERTA – Non è ancora fatta per Achraf Hakimi all’Inter. Lo ha sottolineato Alejandro Camaño, agente del giocatore (vedi articolo), lo ha confermato Beppe Marotta con una breve dichiarazione ai cronisti fuori dalla sede nerazzurra. Si sta ancora lavorando sul giocatore, che resta comunque molto, molto vicino alla società con sede nella capitale francese. Ecco le parole dell’Amministratore Delegato della società nerazzurra: «Hakimi? Non lo so. C’è ancora da lavorare».