Suning, Alibaba compra parte di quote: Inter non coinvolta – Sky

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di ‘Sky Sport’, Alibaba ha comprato una parte delle quote di Suning. Una notizia rilanciata anche da Bloomberg, che però al momento non influenza la situazione dell’Inter.

QUOTE COMPRATE – Zhang perde la maggioranza del gruppo Suning. Continua dunque la crisi del gruppo che, dopo l’acquisto di parte delle quote da parte dello Stato, ha venduto parte delle proprie quote anche ad Alibaba. A riportarlo è Luca Marchetti di “Sky Sport” che rilancia una notizia di Bloomberg, sottolineando come la situazione non intacchi l’ambiente Inter: «Oggi Bloomberg ha rilanciato una notizia sui movimenti azionari che riguardano Suning, non l’Inter, che è una spettatrice passiva di una situazione che sta passando in Cina. Quanto ricostruito, Alibaba ha acquistato in cambio di liquidità una percentuale di quote azionarie di Suning. Dovesse verificarsi questa situazione, Zhang potrebbe perdere il controllo della maggioranza del suo gruppo. L’intervento di Alibaba e dello Stato sarebbe superiore alle quote che ha in mano lo stesso Zhang. All’Inter cambia relativamente poco, perché in ogni caso Suning rimane proprietaria dell’Inter. Da un punto di vista di solidità finanziaria, cambia poco».