Camano: «Hakimi al PSG? Non ancora. Lautaro Martinez felice qui»

Alejandro Camaño, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, ha parlato fuori dalla sede dell’Inter ai cronisti presenti, facendo un veloce punto della situazione sulle voci legate ai due giocatori.

VOCI DI MERCATO – Alejandro Camaño ha parlato dei suoi due assistiti Achraf Hakimi e Lautaro Martinez all’uscita della sede dell’Inter. Ai cronisti presenti, il noto agente di mercato ha parlato delle voci legate ai due giocatori, specialmente per quanto riguarda un ormai imminente trasferimento dell’esterno marocchino in Francia (vedi articolo): «Achraf al PSG? Non si può ancora dire, stiamo ancora parlando di diverse cose. Se dovesse andare via certo che sarebbe triste, ogni giocatore che lascia l’Inter è triste. Lautaro Martinez è un giocatore nerazzurro, è molto felice di stare all’Inter. Ha ancora due anni di contratto, vedremo cosa succederà».