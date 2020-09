Marcos Alonso torna opzione Inter: rompe col Chelsea, la formula

Marcos Alonso Chelsea

Marcos Alonso torna nel mirino dell’Inter. Lampard ha rotto con l’esterno spagnolo, che non era nemmeno in panchina oggi in Carabao Cup (Tottenham-Chelsea). Gianluca Di Marzio, dopo l’annuncio su Nainggolan (vedi articolo), ha spiegato sempre da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport come si può arrivare a un altro acquisto.

ANCHE A SINISTRA? – Gianluca Di Marzio prosegue: «A proposito del ruolo di Ivan Perisic. C’è da registrare questa litigata furibonda fra Frank Lampard e Marcos Alonso nell’ultima partita. È tornato sul mercato, non so se può essere cacciato Lampard. Marcos Alonso diventa un’occasione per tutti, per l’Inter è sempre stato al primo posto nella lista degli esterni. Magari anche per la Juventus, qualora dovesse andare via Mattia De Sciglio, ma per l’Inter un arrivo a queste condizioni in prestito può essere l’ideale. Stasera non era nemmeno in panchina in Tottenham-Chelsea. Sono quelle occasioni da ultimi giorni di mercato. C’è ancora Dalbert Henrique, però teniamolo di conto: magari Ashley Young lo metti a destra».