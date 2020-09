Milenkovic, super offerta del West Ham. Nainggolan-Cagliari avanti – SI

L’Inter è concentrata su diverse operazioni in uscita negli ultimi giorni di mercato. In particolare, Radja Nainggolan potrebbe tornare al Cagliari nelle prossime ore. Occhio al futuro di Milenkovic accostato ai nerazzurri: ora c’è il West Ham. Ecco il punto della situazione da Alfredo Pedullà per “Sportitalia”

ORE CALDE – Di seguito le dichiarazioni di Alfredo Pedullà: «Il Cagliari resta in vantaggio per Radja Nainggolan. Il club sardo sta entrando nell’ordine di idee di fare l’operazione con l’obbligo di riscatto. L’Inter chiede 12 milioni, l’operazione potrebbe sbloccarsi molto presto. Torino e Fiorentina ci sono, ma in questo momento restano dietro il Cagliari. Intanto il West Ham piomba su Milenkovic: gli inglesi sono pronti a offrire 32 milioni di euro, ma non credo ne basterebbero 40. Commisso vuole resistere fino in fondo, così come per Pezzella».