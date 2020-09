Nainggolan torna al Cagliari! Nell’accordo l’Inter prende due giocatori – Sky

Radja Nainggolan Cagliari

Nainggolan torna al Cagliari! Accordo in dirittura d’arrivo per il ritorno, con l’Inter che prende due giovani dai rossoblù. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha spiegato come si può arrivare a chiudere quest’operazione in tempi brevi.

TORNA INDIETRO – Ecco l’annuncio da parte di Gianluca Di Marzio: «Radja Nainggolan sempre più vicino al Cagliari. C’è stato un incontro oggi fra i rossoblù e l’Inter, si è discusso sulla quadratura da trovare. Nainggolan andrebbe a titolo definitivo al Cagliari per una cifra attorno ai dodici milioni di euro e all’Inter andrebbero due contropartite tecniche giovani. Una è Riccardo Ladinetti, le altre sono Roberto Biancu, Federico Marigosu e Luca Gagliano. Il Cagliari spende la cifra per acquistarlo, ma l’Inter prende due giocatori a titolo definitivo. Nainggolan ha due anni di contratto a nove milioni, lo spalmerebbe su più anni».