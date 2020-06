Marchetti: “Mertens, con l’Inter c’erano tante altre big. Lautaro Martinez…”

Mertens ieri ha firmato il suo rinnovo di contratto col Napoli, mettendo fine alle voci sull’Inter che in realtà erano già scemate da almeno un paio di settimane. Luca Marchetti, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ricorda quali squadre volevano il belga e fa un minimo aggiornamento su Lautaro Martinez.

TUTTO SFUMATO – “La notizia di mercato più attesa il Napoli, però, l’ha ricevuta nel pomeriggio, quando è diventato ufficiale il rinnovo di Dries Mertens. Due anni ancora con il Napoli, con opzione per il terzo anno (da poter esercitare liberamente, e quindi non legata a obiettivi o risultati). Le cifre sono leggermente più alte del contratto attuale e di futuro dirigenziale, al di là delle belle parole del presidente nei giorni scorsi, nel contratto non si fa menzione. Mertens ha scelto letteralmente il Napoli. La trattativa per il suo rinnovo, essendosi rallentata per via del Coronavirus, non è stata per forza banale. Anzi: in tanti hanno cercato di capire se era possibile convincerlo del contrario. Inter in testa, insieme a PSG e Chelsea. Senza contare le informazioni richieste da tutte le altre in giro per l’Europa. Ma il mercato è appena iniziato. C’è ancora la vicenda Lautaro Martinez–Barcellona da dover raccontare perché l’Inter non vuole venderlo (se non alla clausola) e il Barça ci pensa”.

