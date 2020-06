Crespo: “Mourinho mi ha indicato la strada da allenatore top. Segreto…”

Crespo è diventato allenatore anche grazie ai consigli di Mourinho, con cui ha condiviso un anno al Chelsea (2003-2004) ma soprattutto l’ultimo all’Inter (2008-2009). L’ex attaccante argentino, ora tecnico del Defensa y Justicia in patria, ne ha parlato a Sky Sports in Inghilterra.

I CONSIGLI – Hernan Crespo rivela da chi ha preso per passare dal campo alla panchina: «José Mourinho mi ha mostrato la strada per essere un grande allenatore. Qual è il segreto? Non si tratta soltanto di decidere l’undici iniziale: è capire tutto, a trecentosessanta gradi, in termini di comunicazione con giocatori, dirigenza, giocatori e staff. Tu sei nel mezzo di tutti questi gruppi quando alleni. La Premier League è sempre meglio di com’era prima, continua a crescere. Perché non tornarci in futuro? Voglio tornare a lavorare lì, mi piacerebbe essere il manager di una squadra di Premier League oppure anche di Championship».

