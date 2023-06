Marchetti: «Lukaku, l’Inter ha la formula! Trubin il dopo Onana»

Marchetti ha aggiornato sul mercato dell’Inter, che presto presenterà la sua nuova proposta al Chelsea. Poi Trubin selezionato come post Onana

LE MOSSE − Su Tmw, Luca Marchetti ha aggiornato sul mercato dei nerazzurri: «In casa Inter si raffredda la pista Brozovic-Al Nassr: dopo l’accordo che gli arabi hanno trovato con l’Inter (circa 23 milioni di euro) manca l’ok del giocatore che chiede un biennale da 30 mln l’anno. Si aspetta anche l’offerta del Barcellona (intorno ai 18 mln di euro) che ha già l’accordo con il giocatore (triennale da 7 mln a salire). Continuano i dialoghi con il Manchester United per Onana: il prezzo fissato è 50 milioni più bonus. Se dovesse partire uno dei profili seguiti per sostituirlo è quello di Trubin dello Shakhtar. Detto di Musah, venerdì a Rimini, in occasione dell’apertura ufficiale del mercato appuntamento con il Sassuolo per Frattesi. Per Lukaku ci saranno nuovi contatti con il Chelsea. L’idea è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni da pagare in più anni».