Gosens, c’è un sondaggio inglese. Zanotti rinnova e lascia − TS

Robin Gosens è in uscita dall’Inter. Oltre alle solite avances tedesche, il laterale piace anche in Premier League. Intanto, Zanotti ha rinnovato con l’Inter e va via in prestito

IN USCITA − Cessioni in casa Inter. Oltre a quelle note di Onana e Brozovic, occhio anche a Gosens. Il laterale tedesco piace sempre all’Union Berlino in Bundesliga, ma nelle ultime ore è sorto anche un sondaggio del Bournemouth in Premier League. Intanto, il giovane Mattia Zanotti ha rinnovato con l’Inter. Ieri è stato in sede, dov’è stato accolto anche dalla nostra redazione (vedi articolo). Dopo la firma, andrà in prestito al San Gallo nel campionato svizzero.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino