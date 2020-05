Marchetti: “Lautaro Martinez, Ausilio ridisegna confine Barcellona-Inter”

Su Lautaro Martinez le parole di Ausilio hanno ribaltato l’asse fra Inter e Barcellona (vedi articolo): adesso sono i nerazzurri in posizione di forza. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb” commenta le dichiarazioni del direttore sportivo nerazzurro.

AUSILIO CAMBIA TUTTO – “Le società hanno molto tempo per pensare al mercato. E il messaggio che Piero Ausilio ha voluto mandare al Barcellona va verso quella direzione: «Non vendiamo Lautaro Martinez, chi lo vuole comprare sa che c’è una clausola. Siamo una società che compra, non che vende». La dichiarazione fa certamente rumore. E soprattutto va a ridisegnare un confine di una trattativa che sera difficile sì ma che sembrava, comunque, indirizzata. L’Inter alza il muro, non soltanto per tenere alto il prezzo di Lautaro Martinez, ma anche per far capire quali sono le intenzioni della società in futuro. Si continuerà a parlare di Lautaro Martinez e Barcellona? Certamente sì, ma non come affare sicuro o affare imminente, ecco”.

IL RESTO DELLE TRATTATIVE – “L’Inter comunque ha un’agenda piena, per quanto riguarda il mercato. La questione Lautaro Martinez, la vicenda Mauro Icardi che deve essere comunque risolta il prima possibile, entro il 30 maggio, per evitare complicazioni, la ricerca comunque di attaccanti e i giovani da tenere sotto osservazione come Matheus Cunha, dell’Hertha Berlino che l’Inter sta seguendo con grande attenzione e che potrebbe essere uno dei colpi della prossima estate”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Luca Marchetti