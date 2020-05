Pedullà: “Eriksen, Conte trovi soluzione! Inter rigida su Lautaro Martinez”

Pedullà avvisa Conte di trovare una soluzione per inserire Eriksen, nel caso in cui la Serie A riprenda a breve. Il giornalista, parlando da Roma durante “Sportitalia Mercato”, ha poi ribadito le posizioni dell’Inter su Icardi e Lautaro Martinez.

IL NUOVO DA INSERIRE – Alfredo Pedullà è piuttosto critico sull’utilizzo di Christian Eriksen nell’Inter: «Mi verrebbe un po’ da pensare se non si trovasse la soluzione. Dev’essere Antonio Conte a trovare la soluzione, spero che questi due mesi siano serviti. Quando la società fa un grande investimento dev’essere un allenatore strapagato e importante come Conte a trovare la soluzione per Eriksen. Non ne vorrei sentire più parlare, perché Eriksen deve giocare nel suo ruolo e probabilmente l’avrebbe dovuto sganciare dall’inizio. È stato un passaggio secondo me a vuoto da parte di Conte, che non l’ha gestita bene dall’inizio. Eriksen è stata una grande operazione dell’Inter, non possiamo discuterlo: a un calciatore come lui devi trovare, e avresti dovuto già farlo, una collocazione».

I PREZZI – Pedullà chiude sul mercato: «L’Inter mantiene sia per Mauro Icardi sia per Lautaro Martinez una posizione molto rigida. Per Icardi vuole sessanta milioni di euro più bonus, per avvicinarsi a settanta, per Lautaro Martinez delle contropartite che passano per il presupposto che ha una clausola da centoundici milioni. Il contratto di Lautaro Martinez è fino al 2022, non è fino al 2024: è vero che la clausola ha soltanto un periodo congruo e ristretto a luglio, ma il calciatore ha accettato il Barcellona».