Mangiante: “Politano motivato, a Roma anche per un rimpianto”

Matteo Politano è sempre più vicino a lasciare l’Inter per trasferirsi alla Roma, nel club in cui è cresciuto, motivo di ulteriore motivazione. Il punto di Angelo Mangiante in collegamento da Roma per Sky Sport

POLITANO MOTIVATO – Matteo Politano torna a Roma con grandi motivazioni: «Zaniolo era ed è la grande certezza di questa Roma. Adesso la scelta è caduta su Politano anche per le sue motivazioni. Il giocatore lo hanno sentito motivato dopo non aver trovato spazio con Conte, vuole rimettersi in gioco. Verrebbe a fare il titolare perché è più completo di Under, può giocare come ala destra ma può fare anche la seconda punta e in certe situazioni Fonseca cambia leggermente il sistema. Politano è uno che vede la porta e questi aspetti hanno fatto la differenza, la motivazione e l’aspetto tattico. Lui ha sempre detto di avere il rimpianto di non aver mai giocato nella Roma dopo tutta la trafila nel settore giovanile».