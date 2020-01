Eriksen, primi segnali positivi: Inter attende via libera! Ecco i tempi – Sky

Christian Eriksen è sempre più vicino all’Inter. I nerazzurri aspettano una risposta che potrebbe essere positiva tra domani e dopodomani, poi si tratta col Tottenham

NOVITÀ IMMINENTI – L’Inter è sempre più vicina a Christian Eriksen. Tra domani e giovedì si aspetta l’ok del giocatore danese. Il punto di Fabrizio Romano per Sky Sport: «Credo che sia più facile tra domani e giovedì, si sta aspettando una risposta dal giocatore. I primi segnali sono stati positivi, non c’è ancora un via libera, ma è il segnale che si possa percorrere la strada. Se Eriksen dice di sì la dirigenza andrebbe a provare il colpo per l’immediato più che per giugno».