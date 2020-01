Vidal-Young trattative in stand-by: Inter ora ha altre prioritÃ  – SM

Vidal-Young trattative in stand-by: Inter ora ha altre priorità – SM

Condividi questo articolo

Arturo Vidal e Ashley Young sono due obiettivi di mercato dell’Inter. Stando a quando riportato dal notiziario di “Sportmediaset”, però, le due trattative sono in stand-by: per i nerazzurri in questo momento i due giocatori non sono delle priorità

TRATTATIVE CALDE – Sono giorni caldissimi per il mercato dell’Inter. Tanti i tavoli aperti per regalare ad Antonio Conte i rinforzi richiesti per continuare a lottare per lo scudetto anche nella seconda parte di campionato. Ma se da una parte la trattativa Eriksen procede con segnali positivi (vedi qui) e i nerazzurri sono molto attivi sul fronte scambi con Roma e Milan (vedi qui), dall’altra bisogna registrare una frenata per quanto riguarda Arturo Vidal e Ashley Young.

IN STAND-BY – Sulla situazione riguardante il centrocampista cileno pesa e molto l’esonero di ieri di Ernesto Valverde. Arturo Vidal era in rottura con il tecnico del Barcellona e l’addio di quest’ultimo complica le possibilità dell’Inter di arrivare all’ex Juventus. Sul fronte Young manca l’accelerata decisiva, dopo i discorsi degli scorsi giorni. Nelle ultime ore i nerazzurri si sono tuffati su Leonardo Spinazzola e l’esterno del Manchester United non sembra una priorità in questo momento. Due situazioni che, comunque, l’Inter continua a monitorare con attenzione.