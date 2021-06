Maksimovic ancora in quota Inter? Le idee per puntellare la difesa

Nikola Maksimovic lascerà il Napoli a parametro zero in estate. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter, che fiuta l’affare gratis.

SCADENZA – A fine giugno scadrà il contratto di Nikola Maksimovic con il Napoli. Il difensore serbo si candida quindi come uno dei colpi a parametro zero più appetibili di questa estate. E l’Inter continua a monitorarne la situazione (vedi articolo), avendolo individuato da tempo come possibile rinforzo per la difesa.

VANTAGGI – L’ingaggio di Maksimovic avrebbe molteplici vantaggi per l’Inter. In primis, quello già citato: il difensore arriverebbe a parametro zero, in quanto svincolato. È poi un profilo non troppo vecchio (farà 30 anni a novembre), soprattutto per un giocatore che avrà lo status di riserva. Infine, il tema dell’ingaggio: al Napoli il suo stipendio era di 1,2 milioni annui (fonte: Kickest). In sintesi, il serbo guadagna meno di tutte le tre riserve difensive dell’Inter, compreso Andrea Ranocchia (1,8 milioni) L’ingaggio di Maksimovic garantirebbe quindi un leggero ricambio, tanto in termini di età quanto di riduzione del monte ingaggi.