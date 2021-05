Aria di rinnovi in casa Inter, non solo cessioni. Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola fa il punto della situazione dopo Alessandro Bastoni: rinnovano anche D’Ambrosio e Ranocchia? Intanto Maksimovic resta un’opzione.

RINNOVI – Alessandro Bastoni nella giornata di ieri ha firmato il suo prolungamento di contratto con l’Inter (vedi articolo). Oltre lui, secondo il “Corriere dello Sport”, non sono da escludere i rinnovi anche per Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia. Sempre per restare in ambito difesa, sullo sfondo resta sempre Maksimovic, difensore in scadenza con il Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.