Inter, Hakimi vicino al PSG per 70 milioni (con bonus). Poi gli esuberi – TS

Inter pronta a cedere Achraf Hakimi al PSG, arrivano conferme anche da “TuttoSport” che poi specifica: sarà il turno degli esuberi.

HAKIMI ED ESUBERI – L’Inter presto sacrificherà Achraf Hakimi davanti a un’offerta irrinunciabile di 60 milioni più bonus (fino ad arrivare a 70). Dopo l’esterno marocchino la società nerazzurra proverà in tutti modi di non privare Simone Inzaghi di altri top della squadra. La dirigenza a quel punto si occuperà di cedere gli esuberi, soprattutto quelli arrivati dopo i rispettivi prestiti come Joao Mario, Radja Nainggolan, Lazaro e Dalbert.

Fonte: TuttoSport