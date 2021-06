Roberto Gagliardini ricopre un ruolo unico nell’Inter, un gregario di lusso. A cui anche Simone Inzaghi difficilmente rinuncerà.

PRESENZA COSTANTE – In tutti i discorsi di mercato che riguardano l’Inter, non si legge mai il nome di Roberto Gagliardini. Il numero 5 non è un titolare inamovibile della squadra Campione d’Italia, tuttavia è un tassello fisso del gruppo allargato degli undici titolari. Quest’anno il suo minutaggio in campionato è sceso, da 1.806 a 1.229 minuti, ma rimane comunque il centrocampista più utilizzato dopo i tre titolari. Ed ha messo insieme 28 presenze e 3 reti nella stagione che si conclude con lo Scudetto. In poche parole, la principale riserva del centrocampo Inter è lui.

TASSELLO IMPORTANTE – Per questo motivo, difficilmente Simone Inzaghi se ne priverà. Anche perché Gagliardini sembra essersi messo definitivamente alle spalle i problemi fisici. È quindi una riserva più che affidabile per far rifiatare Nicolò Barella o Christian Eriksen, nella posizione di mezzala. Del resto, lo status del numero 5 è chiaro nella rosa nerazzurra: come quarta alternativa a centrocampo può sprigionare tutta la sua funzionalità. Ma per le maglie da titolare è bene guardare ad altri profili.