Barella presente e futuro dell’Inter: Europei e poi rinnovo – Sky

L’Inter intende blindare Nicolò Barella, colonna portante del centrocampo nerazzurro. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, dopo gli Europei inizierà la trattativa per il rinnovo.

NESSUN RIDIMENSIONAMENTO – Nonostante i malcelati tentativi di smottamento dall’esterno, l’Inter non intende ridimensionarsi. Alcuni elementi della formazione titolare Campione d’Italia sono ritenuti sostanzialmente intoccabili. E l’Inter vuole assolutamente blindarli, a partire dal rinnovo di Alessandro Bastoni. I prossimi sulla lista sono Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e – soprattutto – Nicolò Barella. Il numero 23 è una colonna del centrocampo dell’Inter, tuttofare già imprescindibile dopo due stagioni e – secondo quanto riporta “Sky Sport” – legherà il suo futuro a doppio filo ai colori dell’Inter.

FUTURO CHIARO – In realtà non c’è nessuna urgenza di rinnovare il contratto di Barella. La scadenza sarà infatti il 30 giugno 2024 e, fino a quella data, il sardo guadagnerà 2,5 milioni di euro a stagione. L’Inter intende sia prolungare la durata dell’accordo, sia aumentare l’ingaggio. Per riconoscere al numero 23 il suo valore in rosa, e fondare (anche) su di lui il futuro nerazzurro. E potrà arrivare anche la fascia da capitano, che tanti tifosi chiedono a gran voce: ma per Barella è tutto tranne che una priorità.