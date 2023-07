Majer in uscita dal Rennes: l’Inter ci prova e il prezzo cala di molto!

Majer è un nome nuovo in entrata per l’Inter, dove si parla molto di Samardzic e Pereyra per completare il centrocampo. Dalla Francia emerge una richiesta al ribasso da parte del Rennes.

IN USCITA – Lovro Majer dovrebbe lasciare il Rennes in estate. Il centrocampista, che ha fatto tre gol in quarantadue presenze complessive nell’ultima stagione, era valutato quaranta milioni di euro un anno fa quando sembrava dovesse andare all’Atlético Madrid. Cifra che però adesso è scesa a trenta milioni e, complice un’annata non esaltante, può ulteriormente calare. Il direttore sportivo dei bretoni, Florian Maurice, ha detto di aver ricevuto un’offerta per Majer e secondo Foot Mercato è l’Inter la squadra interessata. Andato via Marcelo Brozovic, si parla di proposta da venticinque milioni. Come alternativa c’è la Bundesliga, anche se né Bayer Leverkusen né Wolfsburg intendono assecondare le richieste del Rennes per Majer.

Fonte: footmercato.net – Sebastien Denis