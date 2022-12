Mac Allister brilla al Mondiale, nel mirino di quattro big: c’è anche l’Inter!

Alexis Mac Allister sta disputando un ottimo Mondiale con la sua Argentina. Il centrocampista, in forza al Brighton, piace all’Inter ma anche ad altri tre club

NEL MIRINO − Mac Allister si sta prendendo la ribalta nel torneo più importante: il Mondiale. Un gol a Qatar 2022 per il centrocampista dell’Argentina (contro la Polonia) più tutta una serie di prestazioni decisamente positive. Secondo il portale spagnolo Fichajes, l’ex Boca Juniors è finito nel mirino di quattro club: Inter, Juventus, Atletico Madrid e Tottenham. Mac Allister, si legge, potrebbe essere una soluzione importante nel caso vada via qualche centrocampista e soprattutto per avere il sostituto a lungo termine di Marcelo Brozovic. Tra le quattro, il club nerazzurro è quello più interessato al giocatore.