Jesus Vazquez finisce nel mirino di un altro club italiano: Inter avvisata

Jesus Vazquez, terzino del Valencia classe 2003 è pronto a partire a gennaio. L’Inter lo segue da tempo, su di lui però c’è un altro club italiano.

CESSIONE – L’Inter stava monitorando la situazione di Jesus Vazquez (vedi scheda giocatore). Il terzino classe 2003 gioca nel Valencia di Rino Gattuso. Considerando il poco spazio avuto finora, a gennaio le probabilità che parta sono alte. Inizialmente si pensava a un prestito, magari con diritto di riscatto. Ora il club spagnolo ne valuta anche la cessione.

CONCORRENZA – Su Vazquez però, come riporta Tuttosport, c’è anche il Torino. Il ds granata, Davide Vagnati, è volato a Valencia per seguire l’amichevole contro il Clermont. Il Torino è pronto a offrire 3 milioni di euro per il terzino, poco meno dei 4 richiesti dal club spagnolo. L’Inter ha un vantaggio a livello di blasone ma ora per Jesus Vazquez c’è una concorrenza da battere.