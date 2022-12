Scaroni: «A San Siro mai 80 mila persone, serve ridurre! Nuovo stadio…»

Scaroni ha detto la sua sul tema San Siro. Difficile la ristrutturazione, a detta sua, ecco perché sia Inter che Milan hanno bisogno di un nuovo stadio. E non da 80 mila posti

NUOVO STADIO − Direttamente da Dubai, sede del ritiro del Milan, il presidente rossonero Paolo Scaroni si è concesso ai microfoni di Gulf News: «Non raggiungiamo mai la capienza di 80.000 persone di San Siro – il massimo che abbiamo è di 75.000 persone lì. Quindi il nuovo stadio sarà vicino ai 70.000 perché vogliamo che lo stadio sia pieno e vogliamo che sia uno stadio molto efficiente, quindi l’idea è di ridurre un po’ la capacità. Non siamo riusciti a ricostruire il Meazza perché con due squadre che giocano lì, entrambe in Champions League, ci sono troppe partite da considerare. Anche lo stadio richiederebbe un’importante ristrutturazione e questo sarebbe molto difficile. Non c’è uno stadio con una capienza decente vicino a Milano in cui possiamo trascorrere un po’ di tempo mentre stiamo ricostruendo San Siro. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un nuovo stadio».