Lukaku-Roma, giorno cruciale: una richiesta dal Chelsea – SM

Il ritorno in Italia di Lukaku, a due mesi e mezzo dall’ultima partita con l’Inter, si sta concretizzando con la Roma. C’è però una richiesta dal Chelsea che non permette ancora di chiudere la trattativa: lo spiega Raimondi a Sport Mediaset.

SI CHIUDE? – Claudio Raimondi aggiorna sulla missione della Roma a Londra: «Per Romelu Lukaku è il giorno cruciale. Si sta sbloccando questa trattativa, c’è l’accordo fra Roma e Chelsea per il prestito a cinque milioni. Il Chelsea ne chiedeva dieci, ha fatto uno sconto. Adesso c’è la questione più complicata: la Roma può ingaggiarlo se si riduce l’ingaggio da dodici milioni a sette e mezzo, non può spingersi oltre per il settlement agreement. Il Chelsea ha però chiesto a Lukaku di rivedere il contratto in vigore fino al 2026. Fra stasera e domani mattina dovrebbe arrivare la fumata bianca per permettere a Lukaku di tornare in Italia».