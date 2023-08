Cagliari-Inter, Inzaghi scioglie i dubbi: la probabile formazione – Sky

Per contrastare gli undici di Ranieri Inzaghi pensa di schierare la formazione tipo. Ecco la probabile che scenderà in campo in Cagliari-Inter secondo Sky Sport 24.

PROBABILE FORMAZIONE – Nel corso della settimana che ha condotto a Cagliari-Inter si è parlato di alcuni dubbi di Simone Inzaghi sugli undici titolari della seconda sfida di campionato. A poche ore dall’inizio della trasferta, secondo Sky Sport 24 l’allenatore piacentino non ha più alcuna indecisione. La formazione che scenderà in campo dal 1′ sarà, molto probabilmente, la stessa della prima sfida giocata a San Siro contro il Monza. Ecco le mosse che ha in serbo Inzaghi per Cagliari-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.