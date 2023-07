Lukaku, a rischio anche la Juventus: no offerte per Vlahovic – CdS

Dopo la rottura con l’Inter arrivata la scorsa settimana, ora Romelu Lukaku rischia anche di veder saltare il passaggio alla Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, tutto dipende dalla cessione di Dusan Vlahovic. E al momento non ci sono offerte.

TRASFERIMENTO A RISCHIO – Passa il tempo per Romelu Lukaku che, non avesse avuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’Inter, ora sarebbe probabilmente in partenza con i nerazzurri in direzione Giappone, con il futuro già definito. Invece si ritrova ad allenarsi con la squadra B del Chelsea, in attesa della Juventus. Un trasferimento, però, che tarda a decollare, perché tutto è legato alla cessione di Dusan Vlahovic. Per il quale, al momento, c’è l’interesse di PSG e Bayern Monaco, ma nessuna offerta ufficiale. E intanto il tempo continua a scorrere inesorabile.

Fonte: Corriere dello Sport, Alberto Ghiacci