Lukaku-Juventus, giorni caldi: l’incastro per tornare in Serie A − TS

Lukaku alla Juventus, sono giorni caldi: Allegri spinge per averlo e il Chelsea vuole cederlo: le cifre per l’affare che può riportarlo in Serie A.

GIORNI CALDI − Romelu Lukaku sembrerebbe essere destinato al ritorno in Serie A. Ovviamente non all’Inter che, dopo quanto accaduto, gli ha chiuso le porte in faccia. Ma proprio con la Juventus. Secondo Tuttosport, infatti, sono giorni caldi per l’affare legato al belga. Massimiliano Allegri spinge per averlo, in quanto attaccante capace di far salire la squadra e di essere freddo in area di rigore. Il Chelsea, dal canto suo, vuole Dusan Vlahovic. Quindi si lavora a un’operazione che possa coinvolgere entrambi, con Giuntoli che chiede anche una cifra di almeno 50 milioni di euro per ammortizzare la parte residua dell’ingaggio del serbo. Dopo l’esclusione dall’Inter, Lukaku ha di fatto solamente la Juventus e, al massimo, l’Arabia Saudita che gli offre 100 milioni in due anni.

Fonte: TuttoSport – Marco Bo