L’Inter e le gerarchie difensive: col PSG Inzaghi lancia un altro segnale

L’Inter conclude il Japan Tour battendo 2-1 il PSG (qui gli highlights). Un’amichevole che offre altre spunti interessanti, soprattutto per la difesa nerazzurra. Un reparto in cui Inzaghi fa ulteriore chiarezza su ruoli e gerarchie.

RITORNO ALLE ORIGINI – Al fischio d’inizio di PSG-Inter (1-2) si rivede il reparto difensivo che tante gioie ha regalato nell’ultimo semestre della scorsa stagione. Quello composto da Matteo Darmian a destra, con Francesco Acerbi al centro e Alessandro Bastoni a sinistra. E l’unica differenza rispetto ai mesi scorsi – nuova maglia da trasferta a parte – si deve alla condizione non ancora ottimale di tutti gli elementi. Viene però da chiedersi se saranno ancora loro gli interpreti titolari della retroguardia di Simone Inzaghi. Che nella ripresa contro i parigini scrive un nuovo aggiustamento sul suo piano gara.

PRIMI CAMBIAMENTI – Nei tre precedenti impegni pre-stagionali dell’Inter, il terzo di destra al 1′ era sempre Yann Bisseck, neo-arrivato dall’Aarhus. In un ruolo pressoché inedito per lui, che solitamente agiva da terzo di sinistra (pur usando il piede destro per calciare). Inzaghi sconfessa quindi sé stesso, schierando Bisseck come vice-Darmian e non come vice-Bastoni. E anche col PSG arriva questa conferma.

NUOVE GERARCHIE – In PSG-Inter Bisseck subentra al 71′ al posto di Acerbi, nel frattempo scalato a sinistra da tre minuti con l’uscita di Bastoni (per Stefan de Vrij). Il 31 nerazzurro non va tuttavia a sinistra, bensì rimane a destra. A cambiare lato è Darmian, che aggiunge così un nuovo ruolo nel suo carnet da jolly. Una mossa chiara da parte di Inzaghi, che per certi versi cambia anche le tattiche di mercato. Bisseck potrà essere il backup di Bastoni solo se dovesse arrivare un nuovo braccetto destro (l’Inter vorrebbe uno tra Merih Demiral e Rafael Toloi). Al momento, la sua zona di gioco è a destra, e non resta che attendere l’amichevole col Salisburgo (mercoledì 9 agosto) per avere altri riscontri.