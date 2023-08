Stankovic mette in difficoltà Inzaghi mentre l’Inter aspetta Sommer

Filip Stankovic continua a vestire i panni del portiere titolare dell’Inter in precampionato. E anche nell’amichevole contro il PSG fornisce una prova di ottima sostanza. Mettendo così in difficoltà Simone Inzaghi.

SENZA PAURA – La trattativa per Yann Sommer continua ad allungarsi, e l’Inter intanto si “accontenta” di Filip Stankovic. Il portiere figlio d’arte continua a trovare minuti importanti nelle amichevoli pre-stagionali. E anche contro il PSG non sfigura affatto, con un paio di interventi decisivi dal coefficiente di difficoltà elevato. Ma più che la sua reattività tra i pali, dote già nota allo staff tecnico nerazzurro, a catturare l’occhio nella sua prestazione contro i parigini è un altro aspetto.

PASSI AVANTI – Nella sua giovane carriera (è un classe 2002), Stankovic ha mostrato grandi limiti con la palla tra i piedi. Basti vedere che, nell’ultima stagione con il Volendam, la sua precisione nei passaggi si attesta al 51%. Che scende al 35% se parliamo solo di palle lunghe. Numeri pessimi, anche senza considerare la pesante eredità di André Onana da raccogliere. Eppure, nel Japan Tour con l’Inter, Stankovic ha mostrato miglioramenti notevoli. Contro il PSG ha completato 18 passaggi su 24 (75% di precisione), 9 su 15 sulla lunga distanza. Ancora meglio fece con l’Al Nassr, quando sbagliò solo un passaggio su 18 tentati. Dati da prendere con le pinze, considerando il livello degli impegni citati, ma che sicuramente mostrano un grande lavoro da parte sua su questo aspetto del gioco. Ma questa crescita può influire anche sul suo futuro all’Inter?

FUTURO DA DEFINIRE – Ipotizzare Stankovic come portiere titolare dell’Inter è uno scenario a dir poco scartabile. Salvo cataclismi sul mercato, il prossimo numero 1 nerazzurro sarà Sommer. Ma è chiaro che la crescita e la voglia di Stankovic mettono in difficoltà Inzaghi e il club. Tuttavia è obbligatoria l’onestà intellettuale: a Stankovic non servirebbe a nulla fare il secondo. Né giocare 6-7 partite l’anno, in Coppa Italia e negli impegni minori. Il figlio di Deki ha bisogno di trovare più minuti possibili per continuare il suo percorso di crescita, che vanta già il titolo di miglior giocatore stagionale del Volendam. Per la porta dell’Inter, se ne riparlerà più probabilmente tra un paio d’anni.