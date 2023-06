Lukaku-Inter tris? Prima il Belgio, poi richiesta al Chelsea – SI

Lukaku è impegnato col Belgio e ieri ha fatto gol contro l’Austria, poi proverà a restare all’Inter. Sportitalia segnala quale sarà la richiesta che andrà a fare al Chelsea.

TERZA CHANCE – Romelu Lukaku vuole restare all’Inter e farà in modo di realizzare il suo desiderio. Sportitalia dà per certa la sua volontà e il tentativo a breve. Prima però ha gli impegni col Belgio, perché martedì avrà la trasferta a Tallinn contro l’Estonia (ore 20.45). Una volta terminata la serie di partite delle qualificazioni agli Europei, tornerà ma solo formalmente al Chelsea. In tempi piuttosto rapidi è previsto un incontro con la dirigenza dei Blues, per far sì che si sblocchi la situazione. I londinesi, nel vertice con Piero Ausilio, hanno detto no al prestito ma Lukaku vuole forzare per restare all’Inter e andrà lui a discuterne.