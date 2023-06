Frattesi, la Juventus prova il sorpasso all’Inter: doppio sì – Rai

L’Inter deve stare attenta alla Juventus per Frattesi, nonostante l’intesa di massima col Sassuolo. Venerato, in collegamento con La Domenica Sportiva Estate su Rai 2, mette i bianconeri molto interessati al centrocampista nel pomeriggio in gol con l’Italia.

L’UOMO DEL MOMENTO – C’è un rischio di sorpasso nella corsa a uno dei giocatori più richiesti in questa sessione di calciomercato. Ne parla Ciro Venerato: «A oggi il centrocampista più vicino ai bianconeri è Davide Frattesi. Per un motivo: l’Inter, che ha bloccato il giocatore, non ha il cash per prenderlo mentre la Juventus sì. C’è il gradimento di Frattesi, che ha detto sì all’Inter ma anche alla Juventus».