Dimarco: «Non facile ripetere questa stagione! Ora però penso ad altro»

Dimarco in conferenza stampa insieme a Roberto Mancini dopo la vittoria contro l’Olanda in Nations League ha parlato di questa stagione e delle aspettative per la prossima.

STAGIONE IRRIPETIBILE – Federico Dimarco è felice per questa stagione appena conclusa, anche con l’Italia, e queste sono le sue aspettative per la prossima: «Sicuramente non sarà facile ripetere questa stagione, però servirà ripartire forte perché le aspettative sono alte. Sinceramente adesso penso solamente ad andare in vacanza, perché è stata veramente infinita (ride, ndr)».