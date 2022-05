Lukaku-Inter, niente incontro ma solo un contatto telefonico da 0-0 − SI

Nessun incontro tra l’avvocato di Lukaku e l’Inter ma solo un contatto telefonico tra le parti. Il club nerazzurro ha ribadito ancora una volta le sue condizioni

NO INCONTRO − Il fatidico incontro tra l’avvocato di Romelu Lukaku e l’Inter non è avvenuto. Summit smentito anche perché sarebbe stato inutile e inconcludente. Come riporta Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia mercato, c’è stato soltanto un contatto telefonico. Esito: 0-0. In che senso? L’Inter ha ribadito ancora una volta le sue condizioni sul clamoroso ritorno dell’attaccante belga a Milano. Due linee guida: il calciatore deve dimezzarsi l’ingaggio del 50% e il Chelsea dovrà accettare la formula del prestito.