Vidal, addio Inter: varie offerte esotiche ma convinto su una destinazione

Vidal lascerà l’Inter dopo due anni di tanti bassi e pochissimi alti. Il centrocampista cileno ha già deciso la sua prossima destinazione nonostante le varie avances esotiche

ADDIO − L’Inter lavora sul mercato in uscita. Tanti i nomi che lasceranno il club nerazzurro: da Andrea Ranocchia a Matias Vecino passando per i due cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Sul centrocampista ex Juventus si è espresso anche Alfredo Pedullà su Sportitalia mercato. Su Vidal c’è da tempo il Flamengo con lo stesso cileno ormai sempre più convinto della sua prossima squadra. Ravvisate anche altre offerte esotiche ma il club brasiliano è nettamente in pole.