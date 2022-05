Samaden: «Inter campione, soddisfazione doppia! Baccin fondamentale»

Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, festeggia a Inter TV la grande vittoria del Campionato Primavera 1 contro la Roma (vedi articolo). Da parte sua un riepilogo dell’annata.

TRIONFO GIOVANE! – Roberto Samaden segnala come l’Inter abbia vinto il Campionato Primavera 1 con tanti giovanissimi: «Giochiamo con gli Under-15 in Under-16, gli Under-16 in Under-17 eccetera. Questo ci permette di accelerare il percorso di crescita. Vedere nei tempi supplementari la squadra vincere con due 2005 e quattro 2004 è una soddisfazione doppia. Magari ne possono risentire i risultati delle categorie inferiori, ma per la crescita dei giocatori è un fattore eccezionale. Poi non è in antitesi coi risultati, soprattutto con un allenatore come Cristian Chivu che non ha avuto nessuna paura a buttarli dentro: sono stati loro a vincere la partita».

LA VICINANZA – Samaden certifica il lavoro dell’Inter a livello giovanile: «Un gruppo molto coeso, la dimostrazione non viene da oggi ma dal fatto che quotidianamente tutti sono vicini non solo alla prima squadra ma anche al nostro lavoro. Dario Baccin è fondamentale: fa da tramite tra me, il settore giovanile e la prima squadra. In questi anni ci ha permesso a tutti di migliorare, grande merito alla società per aver portato avanti questo lavoro».