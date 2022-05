Lukaku-Inter, lui vuole una cosa impossibile! Incontro non con l’agente

Biasin insiste: Lukaku vuole l’Inter, anche se sarà molto complicato riuscire a esaudire il suo desiderio. Dopo aver parlato soprattutto di Dybala (vedi articolo), il giornalista alla CMIT TV ha approfondito il discorso legato al belga del Chelsea.

VOLONTÀ CHIARA – Fabrizio Biasin è perplesso che ciò accada ma dà comunque la sua versione dei fatti: «Sappiamo perfettamente che Romelu Lukaku non ha mai nascosto il desiderio di tornare a Milano, sponda Inter. Vuole fare una cosa impossibile: tornare dopo essere andato via un anno fa portando nelle casse oltre cento milioni di euro. Però Lukaku insiste: la prossima settimana un suo rappresentante, non il suo agente, incontrerà la dirigenza dell’Inter perché vuole portare le ragioni di Lukaku. Cosa significa questo? Non molto, perché resta difficilissimo. Bisogna convincere il Chelsea a darlo in prestito e lui dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio. Per questa seconda cosa, se Lukaku spinge così tanto, sarebbe anche disposto a farlo. Sull’altra non so».

GLI OSTACOLI – Per Biasin c’è un problema su tutti: «La cosa più complicata è convincere i nuovi proprietari del Chelsea. A me sembra molto improbabile tutto questo, ma la cosa che so è che la prossima settimana un rappresentante di Lukaku incontrerà la dirigenza dell’Inter. Poi si vedrà. Io sto dicendo che è praticamente impossibile che torni Lukaku, che ha chiesto e ottenuto di poter parlare tramite il suo rappresentante. Questa cosa ci sarà, poi che torni a Milano mi sembra impossibile ma lui insiste: vorrebbe tornare e sembra disposto a qualsiasi cosa, ma rasenta l’impossibile».