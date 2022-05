Biasin: «Dybala priorità Inter, da capire un incastro! Centrocampo per due»

Dybala può arrivare all’Inter a parametro zero: Biasin, nel pomeriggio, ha segnalato come la società abbia presentato la sua offerta all’argentino (vedi articolo). Parlando alla CMIT TV su Twitch, il giornalista ha aggiunto dettagli e dato due possibili acquisti a centrocampo.

IN ARRIVO? – Fabrizio Biasin commenta le voci di mercato sulla Joya: «Sapete bene che questi sono i giorni di Paulo Dybala, che deve trovare la sua nuova casa. Fra le altre cose ha dato priorità all’Inter, si aspettava di capire quale sarebbe stato l’incastro possibile per arrivare a un accordo. Al momento non c’è ancora nulla di definito, però da quello che sono riuscito a raccogliere l’Inter ha fatto la sua proposta: sette milioni netti per tre anni più uno. Questo è quello che offre l’Inter, bisogna vedere se il giocatore ha altre proposte o si accontenterebbe di questa cifra. Intanto sappiamo che c’è un’offerta, vedremo se riusciranno a fare questo tipo di incastro».

SECONDO A ZERO – Oggi è uscita la voce di Henrikh Mkhitaryan come altro parametro zero, oltre Dybala (vedi articolo). Biasin è rimasto un po’ sorpreso: «Questa è una cosa che ho scoperto in queste ore. L’ho letta, si parlava di Mkhitaryan ma l’avevo messa da parte. Invece vedo che oggi è stata rilanciata da diversi colleghi, quindi la prendo per buona. L’Inter vuole portare a casa questo parametro zero d’esperienza della Roma: c’è l’offerta e la proposta di rinnovo, ma il giocatore sarebbe propenso ad accettare questo biennale da tre milioni e mezzo. Io credo che si stia facendo un ragionamento per completare il reparto con un giocatore d’esperienza come Mkhitaryan e un giovane come Kristjan Asllani. Per lui c’è concorrenza ma anche buone possibilità».