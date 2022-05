Asllani, Inter in prima fila: si tratta! Un solo nodo da sciogliere – IN

Asllani è in cima alla lista dei desideri del club per quanto riguarda il centrocampo. Simone Inzaghi vede in lui l’alternativa perfetta a Marcelo Brozovic davanti la difesa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, l’Inter è il club più vicino al calciatore. Lui è lusingato dall’interesse dei nerazzurri e dal progetto tecnico.

IN PRIMA FILA – Kristjan Asllani mette d’accordo l’intera dirigenza dell’Inter, da Beppe Marotta a Piero Ausilio che in prima persona hanno anticipato la concorrenza mostrando interesse per il ragazzo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Inter si è mossa in anticipo sul classe 2002, prima di qualsiasi altro club. Inoltre, il ragazzo è lusingato dall’interesse del club e ha dato l’OK al suo entourage per poter trattare e trovare la soluzione migliore per il suo futuro. Ricordiamo che lui attualmente è in ritiro con la nazionale Albanese. Per il futuro terrà conto del progetto tecnico prima ancora di quello economico e l’Inter sotto questo punto di vista rappresenta una sicurezza, oltre che una chance importante.

IMPIEGO – Primi contatti già avviati tra Inter e i rappresentanti del giocatore: considerando il talento e la giovane età, lui vuole giocarsi le sue chance in nerazzurro. Allo stesso tempo, però, non bloccare il suo percorso di crescita. Per questo motivo sarà decisivo capire l’utilizzo che ne farà Inzaghi. La società nerazzurra dal canto suo ha ribadito l’importanza di un vice-Brozovic, che ad oggi rappresenta un vero e proprio buco in rosa. In questa stagione l’Inter ha faticato molto e considerando anche le tre competizioni, il ragazzo ha ricevuto rassicurazioni in tal senso. Siamo solo nella fase iniziale della trattativa, ma l’interesse è concreto, più della concorrenza (in primis il Sassuolo, che gli offrirebbe una maglia da titolare). Trovare l’intesa con il ragazzo non sarà difficile, resta da trattare con l’Empoli ed ecco che a quel punto i nerazzurri potrebbero inserire qualche contropartita.