Lukaku vuole l’Italia, spuntano Milan e Juventus! Ma la preferenza è un’altra – CdS

Lukaku insiste nella sua volontà di voler tornare a giocare in Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, il Milan sarebbe interessato al belga considerando l’operazione al ginocchio di Zlatan Ibrahimovic. Interesse anche dalla Juventus, ma la sua preferenza è un’altra.

SUGGESTIONE – Romelu Lukaku dopo la negativa esperienza al Chelsea vuole già cambiare aria. Forte la suggestione di tornare in Italia, con Tuchel che darebbe il via libera. Secondo il quotidiano romano, il Milan ci pensa soprattutto dopo l’operazione di Zlatan Ibrahimovic, dal momento in cui il solo Origi non potrebbe bastare. Anche la Juventus ha messo gli occhi sul centravanti belga, ma il collega Pietro Guadagno ribadisce un concetto: la preferenza di Lukaku è logicamente per l’Inter. L’incastro comunque resta complicato, dato che l’unica formula possibile sarebbe il prestito e, insieme, un sostanzioso taglio dell’ingaggio da 12 milioni più 3 di bonus. Anche perché, essendo stato via dall’Italia solo un anno, Lukaku non potrebbe beneficiare del decreto crescita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno