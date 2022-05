Inter, torna di moda un ‘nuovo’ nome per l’attacco: c’è anche la Lazio – SI

L’Inter programma la prossima stagione tra colpi in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato da Sportitalia, per l’attacco è tornato di moda un nuovo giocatore del Napoli. Su di lui anche l’interesse della Lazio.

IN AUGE – L’Inter in vista della prossima stagione dovrà inevitabilmente ricostruire l’attacco, partendo da Lautaro Martinez la sicurezza in attacco e il sogno Paulo Dybala. Con l’uscita di Alexis Sanchez e la presenza di Edin Dzeko e di Alexis Sanchez, sempre meglio considerare nuovi piani B. In tal senso, secondo quanto riferito dalla redazione di Sportitalia, è tornato di moda il nome di Dries Mertens, in scadenza con il Napoli. Il club azzurro proporrà un rinnovo di contratto, qualora non dovesse accettare Inter e Lazio sono pronte a farsi avanti.