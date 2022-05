Al Monza il primo round playoff Serie A: Pisa KO. Anche l’Inter sorride

Il Monza si aggiudica il primo round della finale Playoff Serie A. Battuto in casa il Pisa per 2-1, domenica il ritorno al Garibaldi. L’Inter sorride per Di Gregorio e Pirola

PRIMO ROUND − Monza-Pisa 2-1. La gara d’andata della finale Playoff Serie A va agli uomini di Stroppa che vincono con un gol per tempo. I toscani la riaprono solo nel finale. Apre i giochi l’attaccante portoghese Dany Mota, che dopo una bell’azione corale trova l’acuto vincente al nono minuto su suggerimento finale di Ciurria. Nella ripresa, i biancorossi vanno alla ricerca del gol del raddoppio andandoci vicino al 50′ con Barberis. Una manciata di minuti più tardi, è il Pisa ad avvicinarsi al pari con Sibilli che va via in slalom ma trova la grande risposta del proprietà Inter Di Gregorio. Al 74′, arriva il 2-0 del Monza: Gytkjaer trova spazio in mezzo e di potenza la mette sull’angolo più basso a battere Nicolas. Nel finale, il Pisa si riversa in avanti e dagli estremi di un corner trova il provvidenziale 2-1 con il neo-entrato Berra. Tutto rinviato dunque all’Arena Garibaldi. In caso di pareggio, supplementari ed eventualmente calci di rigore.