Lukaku-Inter, una data da cerchiare! Non serve solo il timing − Sky

La vicenda Lukaku continua a restare in primo piano sul taccuino dell’Inter. Il belga non parteciperà al ritiro col Chelsea. Situazione in divenire

IN DIVENIRE − L’affaire Romelu Lukaku, di cui ne ha parlato in conferenza stampa anche Simone Inzaghi, tiene ballo in casa nerazzurra. Il duo Luca Marchetti e Matteo Barzaghi su Sky Sport 24 ha illustrato la situazione: «Lunedì 17 attese novità su Lukaku. La Juventus qualora vendesse in attacco ha spazio e potere per inserirsi. C’è grande prudenza nel parlare di Lukaku sia davanti che fuori i microfoni. Situazione in divenire, l’Inter è in contatto col Chelsea. Loro vogliono 40-45 milioni, Marotta è sui 30 e si può allungare a 35. L’Inter deve essere brava a fare un capolavoro. Oltre al timing serva che resista il patto con Lukaku. Ama l’Inter, ma non può aspettare fino all’infinito. Non si possono escludere ulteriori cambi di direzione. Stiamo cercando di capire che cosa può succedere nel momento in cui l’Inter non riuscisse a convincere il Chelsea. I Blues vogliono monetizzare. Ma se Lukaku non andasse all’Inter sarebbe sorprendente».