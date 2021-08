Lukaku dall’Inter al Chelsea, in arrivo l’annuncio ufficiale dei club

Che Lukaku si trasferisca dall’Inter al Chelsea ormai non è più in dubbio da diversi giorni. Sky Sport, tramite Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, fa sapere che l’annuncio è in arrivo.

IN CHIUSURA – Romelu Lukaku si trasferisce dall’Inter al Chelsea. L’annuncio è in arrivo, forse già nei prossimi minuti. Sky Sport, tramite Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, oltre ad anticipare l’ufficialità conferma come il costo del cartellino sia di centoquindici milioni di euro. Lukaku diventa il secondo acquisto più costoso di sempre in Premier League (un paio di milioni dietro Jack Grealish del Manchester City) e la cessione più cara nella storia della Serie A. Contestualmente ci sarà pure quello di Edin Dzeko.