Dumfries all’Inter, arriva la prima conferma ‘interna’ del PSV! Con le cifre

Dumfries si trasferirà all’Inter e sarà a Milano nella serata di stasera (vedi articolo). Il giornalista Rik Elfrink, che è anche osservatore del PSV Eindhoven, conferma i termini della trattativa.

TUTTO FATTO – Denzel Dumfries è un nuovo giocatore dell’Inter. Manca ancora l’annuncio ufficiale: quello potrà arrivare domani, dopo le visite mediche e l’idoneità sportiva. Nel frattempo Rik Elfrink, giornalista olandese di AD e osservatore del PSV Eindhoven (quindi con un punto di vista privilegiato sull’operazione) dà le cifre del trasferimento: quindici milioni di euro, di cui alcuni in bonus facilmente raggiungibili. Si segnala come il PSV Eindhoven pensava che, dopo gli Europei, ci sarebbe stato un maggiore interesse per Dumfries e che avrebbe potuto guadagnare una cifra superiore ma l’Inter, che non poteva offrire di più per i noti problemi finanziari, è rimasta sempre l’opzione più concreta. L’Everton, altro club citato, non ha mai affondato il colpo e si era già ritirato dalla trattativa. Dumfries è in arrivo a Milano nelle prossime ore, il trasferimento è ormai concluso e con la soddisfazione di entrambi i club.

Fonte: AD.nl – Rik Elfrink