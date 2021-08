UFFICIALE – Lukaku al Chelsea, ecco la firma. Cessione record per l’Inter

Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Come anticipato pochi minuti fa (vedi articolo) c’è l’annuncio da parte del club inglese: per l’Inter (e per la Serie A) è la cessione più cara di sempre. Va via per centoquindici milioni di euro.

IL COMUNICATO – “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea: l’attaccante belga classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club londinese.

Il Club ringrazia il giocatore per le due stagioni trascorse insieme culminate con la conquista del diciannovesimo Scudetto della storia dell’Inter.

A Romelu vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale”.

Fonte: Inter.it