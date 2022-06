Lukaku-Inter, ancora molto lavoro da fare. La richiesta del Chelsea

Nuovo aggiornamento sull’eventuale ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Questa la richiesta del Chelsea per l’attaccante belga.

RICHIESTA – Queste le parole di Ben Jacobs su Twitter. “Il Chelsea è aperto a un prestito con ripartizione dello stipendio con l’Inter per Lukaku. È chiaro che vuole il trasferimento. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare. Il Chelsea vuole una grossa quota di prestito e Lukaku una riduzione significativa dello stipendio. Non procederanno alle condizioni attuali“.

SOSTITUTO – Jacobs ha continuato. “Anche il Chelsea vorrebbe idealmente avere un sostituto pronto. Non lasceranno che Lukaku se ne vada per “sentimento” e potrebbero ritardare una vendita per vedere se arriva ancora un’offerta finanziaria migliore“.

TRATTATIVE – Quindi Jacobs ha spiegato su Lukaku. “Sono necessarie ancora molte trattative prima che il quadro diventi più chiaro. Ma non sarà dato all’Inter come affare e al momento non può permetterselo a valore di mercato. Ciò rende i termini finanziari di qualsiasi accordo scaglionati e complicati“.

